حماد عبد الله: كل الفنانين والمبدعين المصريين من خريجي المدارس الصناعية

قال الدكتور حماد عبدالله، عميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق، إنّ مصر كانت تستورد كتب التعليم الفني من إنجلترا، في عهد جمال عبد الناصر.

وأضاف «عبدالله» في حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «خريجو التعليم الفني دخلوا في شرايين الوطن، وساهموا في تغذيته بالعمالة الفنية المٌحترمة التي حملت القطاع العام».

كل الفنانين والمبدعين المصريين من خريجي المدارس الصناعية

وتابع: «كل الفنانين والمبدعين المصريين من خريجي المدارس الصناعية، وكان التعليم بها محترما، دلوقتي لو أنت خريج تعليم صناعي هتكون مكسوف من نفسك لأنك من غير مهنة».

وأكد أن التعليم الفني لم يكن يحتاج وزيرًا لكن يحتاج هيئة لإعادته إلى ما كان عليه من قبل، متابعًا: «حسين كامل بهاء الدين هو الذي أنشأ مبارك كول، بدلًا من التعليم الفني واعتمدت على رجال الصناعة».