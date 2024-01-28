لميس الحديدي لمن يترحم على أيام «مبارك»: متى انتشرت العشوائيات وفيروس سي؟

ألقت الإعلامية لميس الحديدي، الضوء على ما يثار عبر السوشيال ميديا، في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، حول المقارنات بين عهد مبارك والعصر الحالي.

قالت عبر برنامجها «كلمة أخيرة» الذي تقدمه على شاشة ON: «فكرة بتلف في ذكرى ثورة 2011، وموجودة من فترة، لكن الفترة الأخيرة زادت في ظل الأزمة الحالية، وبنسمع كلام زي كنا فين وبقينا فين؟ شوفوا الأسعار كانت كام، والديون كانت كام وبقت كام؟.. فكرة مش جديدة وعارفين من ورائها، وناس كتيرة بتنجر وراها، تحت وطأة الأزمة الراهنة».

وأضافت: «ماحدش قال إن الاوضاع الآن مش صعبة في ظل المشاكل الاقتصادية الحالية، إحنا مختلفين حول السياسات الاقتصادية بشكل كبير، وده عادي، لكن لما نيجي نحكم على الأنظمة، لا بد أن نضعها في مقارنات نحكم عليها في إطار زمنها وظروفها، ودرجة التحديات التي نواجهها الآن، مقارنة بالسابق».

واصلت: «ماينفعش لو أخدت ده بنفس المقياس، أقارن بقى بأيام جمال عبد الناصر أو عهد الملك، وأقول بريطانيا كانت مديونة لمصر، وكده بقى.. هذا قياس خاطيء»

أردفت: «كل شيء نحاكمه أو نحكم عليه، لا بد أن تكون في زمنه والتحديات التي يواجهها، وعلينا أن نعرف أن جذور ما نحن فيه الآن، يعود إلى 30 عاما من حكم مبارك، في عدد من الملفات فشل التعليم وتدهوره، والصحة، واستشراء فيروس سي، الذي أكل أكباد المصريين، بنسبة 10% من المصريين كانوا مصابين بالفيروس».

استطردت : «مش بس ده، كان عندنا ملايين، والعشوائيات وما أفرزته العشوائيات، من سلوكيات زي التوكتوك، اللي دخل كل حياتنا، مش بس الحواري والأزقة، بكل سلوكيات العشوائيات من أيام مبارك، لكن كتير بننساها تحت ضغط الأحوال الاقتصادية».