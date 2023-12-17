تحذير عاجل من 3 ظواهر خطيرة تتعرض لها البلاد خلال يومي الخميس والجمعة

متابعة أحوال الطقس، ودرجات الحرارة من أكثر ما يهم المواطن، خاصة مع دخول فصل الشتاء، إذ تعاني المحافظات من ظواهر جوية خطيرة من شأنها التأثير على حالة الطقس ودرجات الحرارة، فضلا عن الحالة الصحية للمواطنين المعرضين للإصابة بالأمراض.

وخلال الفترة القادمة من المقرر أن تتعرض البلدان للعديد من الظواهر الجوية الخطيرة والمؤثرة.

3 ظواهر جوية خطيرة يومي الخميس والجمعة.. احذر الخروج

وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، في إطار حرصها على مد المواطنون بأحدث أخبار الطقس، من المقرر أن تشهد الأيام القادمة، وتحديدًا يومي الخميس 21 ديسمبر والجمعة 22 ديسمبر، عدة ظواهر جوية مختلفة بعضها خطيرة.

ومن المتوقع أن تشهد سماء مصر 3 ظواهر جوية خطيرة، تؤثر على الرؤية وصحة الأطفال، وربما حركات السير والملاحة، إذ تحدث شبورة مائية خلال هذا الأيام على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى سقوط أمطار على فترات متقطعة بمناطق السواحل الشمالية الغربية، ومن المقرر أن يشهد الطقس نشاطا كبيرا في الرياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

كيف تؤثر الظواهر على الأجواء؟

الرياح مجرد ظاهرة جوية طبيعية غير مرئية، وهي تعبير أو رد فعل عن حركة جزيئات الهواء بشكل أفقى إذ ينتقل الهواء من المناطق ذات الضغط الجوي المرتفع إلى المناطق ذات الضغط الجوي المنخفض، متأثرة بحركة ودوران الأرض حول نفسها وحول الشمس، لذا تختلف في كيفية تشكلها وسرعتها ومدتها واتجاهاتها كذلك.

بينما الشابورة المائية تعد من أخطر الظواهر الجوية، لإنها تسبب تكاثف بخار الماء قرب سطح الأرض، مع تشكل الغبار والدخان والشوائب، وهو ما يحجب الرؤية تمامًا على الطرق، مع ارتفاع نسبة الرطوبة، وانخفاض حرارة السطح، وفقًا لـ المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.