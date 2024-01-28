إحلال وتجديد 24 محول كهرباء بـ9.4 مليون جنيه في المنوفية 

كشف المهندس حاتم طعيمة، رئيس شبكات قطاع الكهرباء بمحافظة المنوفية، عن تدعيم شبكة الكهرباء عن طريق إضافة 24 محولا كهربائيا، واستحداث 101 سورتيه، وذلك لحل جميع مشكلات انخفاض الجهد وتذبذب التيار الكهربائي، وذلك ضمن الخطة المالية للعام الحالي.

إجمالي تكلفة المشروع

وقال «طعيمة» في تصريحات لـ«الوطن»، إن هذا التطوير في المحولات الكهربائية والسورتيه سيحل مشاكل انخفاض الجهد لدى المشتركين بالمدن والقرى الواقعة بنطاق المحافظة، مؤكدا أن هذا المشروع تبلغ إجمالي تكلفته 9.4 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذه بنسبة تصل إلى 60%، ومن المقرر انتهاءه الأعمال به بحلول شهر يونيو المقبل.

خطة العام المالي الحالي

وتابع رئيس شبكات الكهرباء، أنه بالنظر للمبالغ التي تم رصدها بناء على الأوامر التنفيذية الصادرة حتى تاريخه والتي بلغت 120 مليون جنيه لصالح خطة تطوير قطاع الكهرباء 2023 - 2024، ومن المتوقع تنفيذ تلك الخطة بنسبة تتعدى 100% خلال الفترة المقبلة.