ضبط مخالفات وتحرير محاضر في حملات تموينية على المحلات بالدقهلية

قاد محمد الدمرداش، رئيس حي شرق المنصورة، حملة تموينية مكبرة على عدد من المنشآت الغذائية والمجمعات الاستهلاكية والمنافذ والمعارض بمشاركة اللجنة الخماسية المكونة من مديرية التموين ومباحث التموين ومديريتي الط البيطري والصحة، ومسؤولي البيئة والإشغالات، وجرى رصد عدد من المخالفات وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة وتحرير محاضر ضدهم.

حملات تموينية مكبرة على الأسواق بالدقهلية

وأكد رئيس حي شرق المنصور أن الحملات استهدفت عددا من السلاسل التجارية الكبرى والمجمعات الاستهلاكية المختلفة والمخابز وجرى تحرير 4 محاضر، حيث تم تحرير 3 محاضر نقص في الاشتراطات الصحية ومحضر واحد نقص في الموازين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة.

استمرار الحملات على الأسواق والمخابز

وأكد «الدمرداش» استمرار الحملات التموينية بالتنسيق مع محافظة الدقهلية واللجنة الخماسية ومديرية التموين للتأكد من مدى جودة المنتجات الغذائية والتأكد من تاريخ الصلاحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستماع إلى شكواهم وتلبية احتياجاتهم في الحال وضبط الأسعار ومراقبتها وإجبار البائعين على إعلانها أمام المواطنين والمستهلكين.