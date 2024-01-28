ما شروط صرف منحة الوفاة والأوراق المطلوبة؟

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عددا من الشروط التي يجب أن يحصل فيها المُستحقون على منحة الوفاة الخاصة بالمتوفي سواء كان من القطاع الحكومي أو الخاص.

شروط صرف منحة الوفاة

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» شروط صرف منحة الوفاة والأوراق المطلوبة لصرف المنحة، على النحو التالي:

وحددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يتم صرف منحة الوفاة للمستحقين عند وفاة الشخص المؤمن عليه، والتي تقدر بما يعادل معاش 3 أشهر اعتبارا من شهر الوفاة، والشهرين التاليين له وهي ما تُسمي بـ«منحة الوفاة».

الأوراق المطلوبة لصرف منحة الوفاة

وهناك عدد من الأوراق المطلوبة من المُستحقين حتي يتمكنوا من صرف منحة الوفاة عن الشخص المتوفي المؤمن عليه سواء كان في القطاع الحكومي أو الخاص.

في البداية يقوم الشخص المُستحق بالتوجه إلى المنطقة التي يتواجد فيها ملف المعاش الخاص بالمتوفي، ويتقدم بطلب لصرف مصاريف الجنازة أو فيما يُعرف بـ«منحة الوفاة» ومعها الأوراق التالية:

- صورة من الشهادة الخاصة بالوفاة للشخص صاحب المعاش.

- وطلب صرف مصاريف الجنازة.