بالصور.. أعمال تنفيذ محطة العدوة ضمن الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع

رصدت وزارة النقل أعمال تنفيذ محطة العدوة ضمن محطات مشروع الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع «أكتوبر - الأقصر - أسوان - أبو سمبل»، والذي يشتمل على 36 محطة، منها 26 محطة للقطارات الإقليمية و10 محطات للقطارات السريعة، يجرى تنفيذها وفق المواصفات والمعايير العالمية، بأياد مصرية.

خطة للاستغلال الإداري

ووضعت الوزارة خطة للاستغلال الإداري والاستثماري الأمثل لكافة المساحات بالمحطات، خاصة وأن المحطات تشتمل على مباني متعددة منها إدارية والتي تشتمل على مكاتب القائمين على عملية تشغيل المحطة، وأخرى فنية تشتمل على الأمور المتعلقة بالتنقيات الفنية والمراقبة، فضلاً عن أماكن خدمية توفير احتياجات الركاب في السفر.