تعليمات مهمة من «السكة الحديد» للعاملين بمشروع قطارات الإسباني المكيف 

زار عدد من قيادات وزارة النقل، ورش كوم أبوراضي بمحافظة بني سويف، التي يُجرى فيها حاليًا تطوير القطارات الإسباني المكيفة، لتوفير أفضل الخدمات لجمهور الركاب، خاصة بعد تشغيل عدد 4 قطارات بعد التطوير، منها قطاران ضمن مجموعة القطارات التي تقرر تشغيلها في إجازة نصف العام الدراسي الحالي على خط القاهرة أسيوط.

تشغيل قطار جديد

خلال الزيارة وجه القيادات مجموعة من التعليمات الخاصة بآلية تطوير عربات القطار الإسباني المكيف، أولها ضرورة الالتزام بالانتهاء من أعمال التطوير وفق الجداول الزمنية المحددة، ومن المقرر أن يتم تشغيل قطار جديد خلال الأسبوعين المقبل، ليكون إجمالي القطارات المطورة والمشغلة على خطوط السكة الحديد 6 قطارات من إجمالي 10 قطارات.

وضمن التعليمات الالتزام الكامل بالجودة في آليات التطوير للعربات المكيفة خاصة وأنها مر عليها حوالي 40 عاما دون أي تطوير، ووفق مصدر مسئول بالورش، أكد لـ«الوطن»، أن تطبيق الجودة يتمثل في تركيب المعدات الجديدة للقطار وقياس مدى أدائها لمهامها بدقة دون أي معوقات.

منظومة السكك الحديدية

كما شدد قيادات الوزارة على ضرورة إتباع المواصفات والمعايير العالمية في عمليات التطوير، خاصة وأن القطارات الإسباني تحظى بأهمية كبيرة من جمهور الركاب في حرصهم على استقلالها، مؤكدين أن التطوير يأتي ضمن أعمال تطوير منظومة السكك الحديدية.