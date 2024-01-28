توقعات ليلى عبداللطيف لمنتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية.. ماذا قالت؟

يستكمل منتخب مصر مباراياته، في النسخة الـ34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2023، لذا ينتظر عشاق كرة القدم، المواجهة القوية بين الفريقين، وكانت ليلى عبداللطيف خبيرة الأبراج توقعت، ما سيحدث مع المنتخب المصري، خلال رحلته في كأس الأمم.

توقعت ليلى عبداللطيف أن الشعب المصري، سيشهد فرحة كبيرة، وستؤدي إلى احتفاله بالشوارع، بسبب تحقيق إنجاز كبير خلال كأس الأمم الإفريقية 2023، قائلة في تصريحات تلفزيونية: «المنتخب إن شاء الله سيعود ويتحسن ويرتفع بشكل غير مسبوق، بسبب إنجاز رياضي كبير في عام 2024».

منتخب مصر قادر على تحقيق الفوز

وأضافت خبيرة الأبراج أنّ منتخب مصر قادر على تحقيق الفوز، وهذا ليس جديدًا عليه، فمصر دائمًا تحقق إنجازات كبيرة في كرة القدم، وهو الآن يخوض مباراياته في الأمم الإفريقية: «مصر عندها تاريخ مشرف في كرة القدم، والشعب المصري هيحتفل بالشوارع بسبب الإنجاز الكبير اللي هيحصل».

توقعت ليلى عبداللطيف من قبل، وصول فريق المغرب لنصف النهائي في المونديال، وهو ما تحقق بالفعل، لذا فهي تتنبأ أن يحقق المنتخب المصري النصر: «إن شاء الله هحتفل معاكم بالمنتخب المصري كوني مصرية».

تغييرات طرأت على المنتخب المصري

حدثت بعض التغييرات التي طرأت على المنتخب المصري، خلال المبارايات السابقة، وهي تعرض بعض اللاعبين لإصابات مختلفة.

معلومات عن مشاركة مصر في كأس الأمم الإفريقية

وفاز المنتخب المصري بأول بطولتين في كأس أمم الإفريقية عامي 1957 و1959، ووصلت مصر 9 مرات إلى النهائي في البطولات السابقة، وفازت بسبعة ألقاب، ويعتبر عصام الحضري، أكبر لاعب شارك في هذه البطولة من قبل، وهو في عمر 44 عامًا وذلك خلال نهائي 2017، ووصلت مصر إلى نصف نهائي إفريقيا في عام 2006، ووصلت إلى نهائي كأس أمم إفريقيا 5 مرات.