فتح باب تلقي التنازلات والطعون في انتخابات «المهندسين» اليوم

فتحت نقابة المهندسين اليوم، باب تلقي التنازلات والطعون في انتخابات التجديد النصفي للمهندسين 2024، على مدار يومين، وذلك بعد استقبال النقابة العامة والنقابات الفرعية طلبات الترشح على مدى 16 يوما، من 8 إلى 23 يناير 2024، على أن تجرى الانتخابات في فبراير المقبل.

انتخابات التجديد النصفي

وأوضحت النقابة أنه مع غلق باب الترشح وصل عدد المترشحين إلى 1008 مرشحين، إذ تقدم 374 مرشحا لعضوية مجالس الشعب، و734 مرشحا لعضوية مجالس النقابات الفرعية، وسوف تشهد المرحلة المقبلة فحص ومراجعة مستندات الترشح التي وردت من النقابات الفرعية.

وتنطلق انتخابات التجديد النصفي للمهندسين يوم 23 فبراير المقبل على مقاعد نصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية، ومجالس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات.

انتخابات المهندسين

وتجرى انتخابات التجديد النصفي على مقاعد مجالس الشعب الهندسية، المدنية، الكهربائية، المعمارية، الميكانيكية، وذلك بواقع 5 اعضاء فوق السن، و2 تحت السن، بينما تجرى في مجالس الشعب الهندسية للتعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات، بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، بالإضافة إلى انتخاب 7 أعضاء من الشُّعب المختلفة لكل مجلس نقابة فرعية.