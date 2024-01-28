تراجع أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأحد.. الجرام انخفض 50 جنيها

تراجعت أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأحد داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة، بعد أن شهدت الأسعار منذ أمس السبت وحتى بداية تعاملات صباح اليوم حالة من عدم الاستقرار، وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا داخل محلات الصاغة بقيمة وصلت إلى 50 جنيها، وذلك وفقًا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم والتي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

- يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً 3800 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 24

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة بدون ضريبة ومصنعية 4342 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

- كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في منتصف تعاملات اليوم إلى 3257 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

- أما سعر جرام الذهب عيار 14 وصل في منتصف تعاملات اليوم الأحد إلى 2540 جنيها.

- وعن سعر جرام الذهب عيار 12 يسجل الآن 2194 جنيها.

- أما سعر جنيه الذهب يبلغ في منتصف التعاملات الصباحية 30400 جنيه.

- فيما وصل سعر الأونصة إلى 136 ألفا و584 جنيها.