وظائف شاغرة لسائقين درجة أولى وثانية مهنية في الجيزة.. اعرف التفاصيل

أعلنت محافظة الجيزة، حاجة الهيئة العامة للنظافة والتجميل، لبعض الوظائف الشاغرة، ومنها سائقين درجة أولى ودرجة ثانية مهنية، وفق منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

كيفية التقدم للوظيفة

وأوضحت المحافظة، أنّ الراغبين في التقدم للوظيفة بمقر الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، يمكنهم التقديم في «إدارة الموارد البشرية - قسم التعيينات»، مشددة على ضرورة الالتزام باستيفاء الأوراق المطلوبة للتعيين.

يُذكر أنّ مجلس الوزراء أعلن موافقته رسميا على تجديد محافظة الجيزة، ممثلة في الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، التعاقد مع الشركات القائمة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بأحياء مدينة الجيزة.

التجديد لمدة عام

وأوضح المجلس أنّ التجديد لمدة عام آخر اعتبارا من 1 يناير 2024، ويأتي ذلك في ضوء قرب انتهاء التعاقد الحالي، وحرصا من الحكومة والمحافظة على إظهار الشكل الحضاري والجمالي للمحافظة.