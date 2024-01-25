محافظة الجيزة: غلق جزئي للطريق السياحي مع الدائري لمدة 15 يوما

أعلنت محافظة الجيزة إنه في إطار تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطبقة الخرسانية الخاصة بالطريق السياحي، تحديدا في المنطقة المحصورة من نهاية الطريق السياحي وتقاطعه مع الطريق الدائري محور المنيب من أعلى طريق المنصورية لمسافة 500 متر، بالاتجاه من طريق الواحات اتجاه المنيب، مما يستلزم إجراء غلقا جزئيا للطريق السياحي، بواقع عدد 2 حارات مرورية في الموقع المشار إليه، وذلك لمدة 15 يوما، ابتداء من صباح يوم السبت الموافق المقبل حتى يوم السبت الموافق 10 فبراير، على أن يكون العمل على مدار 24 ساعة طوال فترة الأعمال فقط دون تعطيل الحركة المرورية.

تيسير الحركة المرورية

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على الإدارة العامة لمرور الجيزة، باتخاذ اللازم حيال تيسير الحركة المرورية وتسهيل حركة سير المركبات.

التعاون مع الجهات المنفذة

ووجه المحافظ رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال، والتعاون مع الجهات المنفذة لإزالة أي معوقات لما للمشروع من أهمية مرورية.

وضع وسائل الأمن الصناعي

وتوضح محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع وسائل الأمن الصناعي من الكشافات والطواحين الضوئية والحواجز الفسفورية، وعلامات تحذيرية قبل منطقة الأعمال بمسافة 1 كم - 500 م - 100م في الاتجاهين بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية .