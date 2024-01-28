مبادرة «صناع الدفا» توزع 50 ألف بطانية على الأسر الأولى بالرعاية في الغربية

بدأت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتنفيذ مبادرتها «صناع الدفا» لتوزيع بطاطين الشتاء على الأسر الأولى بالرعاية في معظم قري مراكز محافظة الغربية بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وتحت رعاية وبإشراف نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الاهلية القاعدية.

تمّ إطلاق المبادرة باصطفاف السيارات المحملة بالدفعة الأولى من بطاطين الشتاء امام ستاد طنطا بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وعدد من قيادات مؤسسة صناع الخير.

من جانبه، أشاد الدكتور طارق رحمي بجودة الخدمات التي تقدمها صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدور الإيجابي الذي تقوم به المؤسسة ، في توفير احتياجات غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية بشتى أنحاء المحافظة، ورفع العبء عن كاهلهم، معربا عن شكره وتقديرها لمسئولي المؤسسة، على اطلاق مبادرة صناع الدفا، بتوفير البطاطين للأسر الأولى بالرعاية، لحمايتهم من برودة الشتاء، مشيرا إلى ضرورة تضافر كافة الجهود للوصول بهذه المساعدات إلى مستحقيها.

وأكد هاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير أنَّ المؤسسة ومن أجل دعم غير القادرين لمواجهة الانخفاض الشديد في درجات الحرارة هذا العام، خاصة مع استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا بدأت في توزيع 50 ألف بطانية على غير القادرين في المحافظات المختلفة بأنحاء الجمهورية.

وأوضح أن توزيع بطاطين الشتاء علي غير القادرين من خلال مبادرة «صناع الدفا» تعكس استراتيجية المؤسسة في تنفيذ منظومة خدمات إنسانية، تشمل تقديم الدعم للشرائح الأكثر احتياجًا في مواجهة مشكلاتهم المعيشية الموسمية، جنبًا إلى جنب مع استهداف تزويدهم بمشروعات تنموية صغيرة نوعية وتناسب طبيعة معيشتهم وتحقق لهم دخل شهري يمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية.

فيما أكّد الدكتور محمد عبدالجليل نائب المدير التنفيذي مدير إدارة المشروعات بصناع الخير أن مبادرة صناع الدفا في محافظة الغربية سوف تقوم بتوزيع بطاطين الشتاء على الاسر الأولى بالرعاية في عدد كبير من قرى مراكز المحافظة المختلفة ففي مركز زفتي سوف يتم التوزيع في قري حنون ومسجد وصيف وشبراملس وكفر الجنيدي وقرية بلاى مركز السنطة وفي مركز طنطا سوف يتم التوزيع في قري خرسيت وحصة شبشير وسوف يتم التوزيع بقرية كفر المحروق بكفر الزيات وفي مركز قطور سوف يتمّ التوزيع في دماط والشين في قري حنون ومسجد وصيف وشبراملس وكفر الجنيدي وقرية بلاى مركز السنطة وفي مركز طنطا سوف يتم التوزيع في قري خرسيت وحصة شبشير وسوف يتم التوزيع بقرية كفر المحروقي بكفر الزيات وفي مركز قطور سوف يتم التوزيع في دماط والشين.