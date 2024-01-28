مديرية العمل بالمنيا تختتم دورة تدريبية لتنمية مهارات التسويق الإلكتروني

اختتمت مديرية العمل بالمنيا، فعاليات الدورة التدريبية عن «التسويق الإلكتروني» بمركز التدريب المهني، تحت رعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بهدف تأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم لأسواق العمل داخليا وخارجيا، وذلك ضمن جهود المديرية لتوفير مزيد من برامج التدريب المجانية على المهن التي يحتاجها سوق العمل المحلي.

تقديم مشروعات للمتدربين من الجنسين

وأوضحت الدكتورة ماجدة صلاح، مدير مديرية العمل بالمنيا، أن دورة التسويق الإلكتروني استمرت 22 يوما، وفي ختامها تم تقديم مشروعات للمتدربين من الجنسين وعددهم 20 متدربا.

منحة لتدريب أبناء المحافظة

وأشارت دير مديرية العمل بالمنيا إلى أن التدريب يأتي وفقا للبروتوكول الموقع بين وزارة العمل وعدد من الجهات الشريكة، ومن خلال المنحة المقدمة من برنامج الأغذية العالمي «WFP»، بالاشتراك مع مؤسسة «راك» للتدريب وجامعة «دراية»، لتدريب أبناء المحافظة.