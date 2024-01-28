رابط نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس في القاهرة والجيزة

أتاحت مديريتي التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظتي القاهرة والجيزة، رابط نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس، حيث جار تصحيح الامتحانات والتي عُقدت ورقيا وإلكترونيا في المدارس داخل لجان مراعية للإجراءات الوقائية وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم.

ويمكن الدخول على رابط نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس من خلال موقع كل مديرية الإلكتروني، من هنا، أو موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ومن هنا موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وبمجرد كتابة البيانات ستظهر النتيجة مباشرة في جميع المواد التي أدى فيها الطالب الامتحانات عقب إتاحتها رسميا.

توزيع درجات الصف الأول الثانوي

مادة اللغة العربية

- 34 درجة للامتحان الإلكتروني.

- 6 درجات للامتحان الورقي.

- 5 درجات لامتحان الشهر.

- 5 درجات للمواظبة والحضور.

- الدرجة الكلية 50 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الأولى

- 27 درجة للامتحان الإلكتروني.

- 5 درجات للامتحان الورقي.

- 4 درجات لامتحان الشهر.

- 4 درجات للمواظبة والحضور.

- الدرجة الكلية 40 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الثانية

- 20 درجة للامتحان الإلكتروني.

- 4 درجات للامتحان الورقي.

- 3 درجات لامتحان الشهر.

- 3 درجات للمواظبة والحضور.

- الدرجة الكلية 30 درجة.

الجبر والتفاضل والمثلثات

- 27 درجة للامتحان الإلكتروني.

- 5 درجات للامتحان الورقي.

- 4 درجات لامتحان الشهر.

- 4 درجات للمواظبة والحضور.

- الدرجة الكلية 40 درجة.

مادة الكيمياء

- 20 درجة للامتحان الإلكتروني.

- 4 درجات للامتحان الورقي.

- 3 درجات لامتحان الشهر.

- 3 درجات للمواظبة والحضور.

- الدرجة الكلية 30 درجة.

مادة الفيزياء

- 20 درجة للامتحان الإلكتروني.

- 4 درجات للامتحان الورقي.

- 3 درجات لامتحان الشهر.

- 3 درجات للمواظبة والحضور.

- الدرجة الكلية 30 درجة.

مادة الأحياء

- 20 درجة للامتحان الإلكتروني.

- 4 درجات للامتحان الورقي.

- 3 درجات لامتحان الشهر.

- 3 درجات للمواظبة والحضور.

- الدرجة الكلية 30 درجة.

مادة تطبيقات رياضة

- 20 درجة للامتحان الإلكتروني.

- 4 درجات للامتحان الورقي.

- 3 درجات لامتحان الشهر.

- 3 درجات للمواظبة والحضور.

- الدرجة الكلية 30 درجة.

مادة تاريخ

- 20 درجة للامتحان الإلكتروني.

- 4 درجات للامتحان الورقي.

- 3 درجات لامتحان الشهر.

- 3 درجات للمواظبة والحضور.

- الدرجة الكلية 30 درجة.

مادة جغرافيا

- 20 درجة للامتحان الإلكتروني.

- 4 درجات للامتحان الورقي.

- 3 درجات لامتحان الشهر.

- 3 درجات للمواظبة والحضور.

- الدرجة الكلية 30 درجة.

مادة علم نفس واجتماع

- 20 درجة للامتحان الإلكتروني.

- 4 درجات للامتحان الورقي.

- 3 درجات لامتحان الشهر.

- 3 درجات للمواظبة والحضور.

- الدرجة الكلية 30 درجة.

مادة فلسفة

- 20 درجة للامتحان الإلكتروني.

- 4 درجات للامتحان الورقي.

- 3 درجات لامتحان الشهر.

- 3 درجات للمواظبة والحضور.

- الدرجة الكلية 30 درجة.