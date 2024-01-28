تحرير 15 محضرا ضد بدالي التموين وتجار سجائر في بني سويف

أعلن المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين في محافظة بني سويف، عن تحرير 15 محضرا تموينيا ضد عدد من تجار السجائر وبدالي التموين، خلال عدد من الحملات التي شنتها مديرية التموين بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.

تحرير 8 محاضر ضد بدالي التموين في بني سويف

وكشف وكيل وزارة التموين في بني سويف، خلال بيان صحفي، اليوم، عن تحرير 3 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، ومحضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، و3 محاضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية.

تحرير 7 محاضر ضد تجار للسجائر في بني سويف

وأشار وكيل تموين بني سويف إلى أن الحملة استهدفت عدد من تجار السجائر، حيث جرى ضبط 7 مخالفات وتم تحرير محاضر بهم، وكانت عبارة عن تحرير 3 محاضر لتجار سجائر لعرض وبيع سجائر متنوعة غير معلوم مصدرها، ومحضرين لعدم وجود سجل تجاري، و 4 محاضر لجزارين للذبح خارج المجازر الحكومية.

كما كشف وكيل تموين بني سويف، عن تحرير محضرين ضد المسئولين عن أحد المحال التجارية لحيازة وعرض وبيع سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومنتهية الصلاجية، وتم التحفظ على 2 طن ألبان، و19 عبوة بويات، بجانب سحب 2 عينة مواد غذائية للفحص المعملي.

حملات مكثفة على المحال التجارية والأسواق

وأكد وكيل تموين بني سويف، عن تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية ومستودعات البوتاجاز والمنشات الغذائية، لضبط الأسواق ومواجهة كافة اشكال الغش والتلاعب، كذلك الالتزام بكافة صور الاجراءات اللازمة.