ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 6 آلاف منذ أكتوبر الماضي

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو 6 آلاف و330 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر العام الماضي، وفق لما أعلنه «نادي الأسير» الفلسطيني في بيان.

وأشار النادي وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إلى اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت وحتى صباح اليوم، 22 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم سيدة من قلقيلية، وطفل جريح من جنين، وأب وأبناؤه الأربعة من الخليل.

بسبب الحصار الإسرائيلي.. نفاد مخزون الأوكسجين الخاص بـ«مستشفى الأمل»

وكانت «جمعية الهلال الأحمر» الفلسطيني، أعلنت في وقت سابق من اليوم، عن نفاد مخزون الأوكسجين الخاص بـ«مستشفى الأمل» في خان يونس جنوب قطاع غزة، بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي على المستشفى منذ أسبوع تقريبا.

وأعرب 56.3% من الأكاديميين والنخب المثقفة والناشطة، في استطلاع رأي إلكتروني، نفذته «الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال الإسرائيلي والأبرتهايد»، وفي وكالة «وفا» الفلسطينية للأنباء، عن رضاهم عن دور السلطة الفلسطينية في مساعدة جنوب أفريقيا في تجهيز الوثائق المطلوبة، والمرافعات في الدعوى التي تقدمتها في «محكمة العدل الدولية» ضد إسرائيل، واتهام الأخيرة بالإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، فيما اعتبر 64.4%، أن القرار التاريخي يعتبر انتصارا كبيرا للحقوق الوطنية الفلسطينية.

وأعرب أكثر من 83%، وفق وكالة «وفا» الفلسطينية الرسمية، عن تشاؤمهم بشأن درجة التزام إسرائيل بتنفيذ قرارات «محكمة العدل الدولية».

وفي وقت سابق من اليوم، انطلقت، أعمال مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة المغرب، بناء على طلب فلسطيني، وبالتنسيق مع مصر والأردن وتأييد الدول العربية، بهدف إصدار موقف عربي موحد من قرار «العدل الدولية»، امس الأول الجمعة في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية

من جانبها، عبرت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها لحملة حكومة الاحتلال الإسرائيلية الظالمة، ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا»، والهادفة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، الأمر الذي يتعارض مع القرار الأممي 302 في 18 ديسمبر 1949، مؤكدة أن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية.