موضوعات ملتقى الفكر الإسلامي في القليوبية خلال شهر رمضان المقبل

قال الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إنه تقرر إقامة ملتقى الفكر الإسلامي خلال شهر رمضان المقبل، بمسجد ناصر في بنها.

أشار وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إلى أن الملتقى يأتي في إطار تكثيف الأنشطة الدعوية خلال الشهر الكريم، في إطار خطة الوزارة ضمن النشاط الدعوي والثقافي في رمضان.

خريطة موضوعات ملتقى الفكر الإسلامي بالقليوبية

أوضح وكيل وزارة الأوقاف أنه جرى تحديد الموضوعات الخاصة بالملتقى الذي يقام في شهر رمضان المقبل كالتالي:

- أركان الإيمان

- الصوم وأثره في السلوك

- آداب المساجد

- أهم الأحكام الفقهية المتعلقة بالصيام

- فروض الكفايات

- فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- انتصارات العاشر من رمضان

- الإعجاز البياني في القرآن الكريم

- الصدق في القول والعمل

- فضائل الصيام

- مكانة الصحابة رضي الله عنهم

- جبر الخواطر

- دروس من يوم بدر

- حقوق الوالدين

- دروس من فتح مكة وغيرها من الدروس

موعد ملتقى الفكر الإسلامي في رمضان بالقليوبية

أضاف وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، في بيان، أن الملتقى يقام يوميا عقب صلوات العصر والعشاء والتراويح بحضور علماء الأزهر والأوقاف، مشيرا إلى أن الملتقى يهدف إلى نشر الفكر الوسطي المعتدل الموافق لصحيح الدين بعيداً عن المغالاة والتشدد الذي اتصف به أدعياء التدين المغالون في التشدد مع تناول القضايا المجتمعية والمبادئ والنظم الأخلاقية عملا على نشر روح التسامح والأخوة والترابط بين أفراد المجتمع.