حي العامرية: التعامل الفوري مع تراكمات مياه الأمطار لتحقيق السيولة المرورية

أكد السيد موسى رئيس حي العامرية أول بالإسكندرية لـ«الوطن»، أن العمل مستمر على مدار اليوم لمتابعة تجمعات مياه الأمطار، مع استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ بنطاق حي العامرية أول، لتصريف وشفط مياه الأمطار أولا بأول في ظل تزايد الأمطار هذه الأيام بسبب نوه الكرم التي تضرب الإسكندرية وتستمر لعدة أيام قادمة.

التعامل الفورى

وأوضح موسى، أنه تحت إشراف دعاء مصطفى قطب، سكرتير عام حي العامرية، قامت إدارة الصرف الصحي وإدارة المتابعة الميدانية وجميع الإدارات المعنية بمتابعة حالة الشوارع وتجمعات مياه الأمطار والتعامل الفوري معها بمناطق قشوع، وعبد القادر أمام مستشفى الهلال الأحمر، ومسجد السيدة عائشة، وشارع السلام، وشارع الوكالة، وشارع مخزن الزيت، وشارع البنك، وشارع أسماء، وشارع الخاصة الملكية، وشارع sos، وشارع عشرين، والبردويل، وطريق الخدمات ومتابعة مدى كفاءة الشنايش بجميع شوارع الحي.

جهود الحي

وأشار السيد موسى، إلى أنه تتم متابعة تمركزت شركة الصرف الصحي بالمناطق الحرجة بالطريق الصحراوي بمدخل عبد القادر وأمام الجراري وأمام مسجد الفرقان وأمام هيونداي، واستكمالا لجهود الحي لرفع درجة الاستعداد والطوارئ لمواجهة النواة وتجمعات الأمطار ومتابعة حالة الشوارع ورفع كفاءة شبكة الصرف الصحي.