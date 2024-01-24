انتظام سير لجان امتحان مادة الجبر لطلاب الصف الثاني الثانوي في القاهرة

انطلق امتحان مادة الجبر لطلاب الصف الثاني الثانوي في مدارس محافظة القاهرة، اليوم في تمام الساعة التاسعة صباحاً ومن المقرر أن يستمر حتى الساعة الحادية عشر، وفق الجدول المعتمد من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة رسمياً، وعممته مديرية التربية والتعليم الفني في محافظة القاهرة على جميع الإدارات التعليمية ومدارس المرحلة الثانوية.

انتظم سير لجان امتحان الجبر لطلاب الصف الثاني الثانوي، وفق ما أكدته غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ويعقد الامتحان إلكترونيا بالمدارس المتصلة بالإنترنت، وورقيا لطلاب المنازل والدمج والطلاب الذين لم يتسلموا التابلت، وأيضاً المدارس غير المتصلة بالإنترنت، وفق تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

مواصفات امتحان الجبر

وعن مواصفات الورقة الامتحانية، أكدت وزارة التربية والتعليم في تقارير سابقة، أن 85% من الأسئلة اختيار من متعدد و15% مقالي، على أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف، وتتوزع الأسئلة على نواتج التعلم والوزن النسبي لها، فضلاً عن كونها تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة.

وضمن مواصفات الورقة الامتحانية، تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب، وتوازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة، وهو ما أكدته الوزارة.

وشكلت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، غرفة عمليات بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية، لمتابعة سير العملية الامتحانية وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم.