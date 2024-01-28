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تحرير 11 محضرا تموينيا وإعدام 50 كيلو مواد غذائية فاسدة بسوهاج

كتب:

شيماء دراز
06:44 م | الأحد 28 يناير 2024
حملة تموينية بسوهاج-أرشيفية

حملة تموينية بسوهاج-أرشيفية

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بسوهاج، الحملات المكثفة، والمرور على العديد من المحلات والسوبرماركت والهايبرات، وغيرها من المحلات التجارية، للتأكد من صلاحية المعروض من المواد الغذائية بمختلف أنحاء المدينة.

وجرى إعدام كمية من المواد الغذائية، وتحرير 11 محضرا متنوعا، في إطار استمرار الحملات المكثفة لضبط الأسواق والمحلات ورفع الإشغالات، والتأكد من صحة وسلامة المنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين بمدينة طهطا. 

تحرير 11 محضرا تموينيا

وحررت الحملة 11 محضرا متنوعا، منها محضري سلع منتهية الصلاحية، و3 «نظافة» و3 «عدم وجود شهادات صحية»، ومحضر تشغيل، واثنين عدم وجود فواتير، كما جرى إعدام كمية من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وصلت 50 كيلوجراما، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة اللازمة ضد المخالفين.

المشاركون في الحملة التموينية

وشارك في الحملة، عامر عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، وأحمد محمود حسن، سكرتير الوحدة المحلية، بالتنسيق مع مسؤولي التموين والصحة، ومكتب مراقبة الأغذية والطب البيطري، ومسؤولي الإشغالات والجهات المعنية لمركز ومدينة طهطا.

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