تمتلك القناة الجزائرية حقوق بث العديد من البطولات الرياضية المهمة، ومنها بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 الجارية حاليًا، ولذا نوضح لكم عبر السطور التالية كيفية إدخال شفرة الجزائر الأرضية، للتمكن من مشاهدة مباراة مصر والكونغو الديموقراطية.

كيفية مشاهدة القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية

ونظرًا لأن القناة مشفرة، فإن عشاق كرة القدم في الوطن العربي يتطلعون إلى معرفة كيفية فتحها من أجل مشاهدة المباريات التي تنقلها، وإليك كيفية فتح الجزائر الأرضية Programme National على جهاز الاستقبال الخاص بك باتباع الخطوات التالية:

- اضغط على زر Menu أو القائمة على جهاز الاستقبال.

- اضغط على خيارات أو Options.

- اضغط على تثبيت أو Installation.

- اختر القمر الصناعي النايل سات.

- اكتب التردد التالي: 11680.

- اختر الاستقطاب الأفقي.

- اختر معدل الترميز 27500.

- اضغط على موافق أو Ok.

- انتظر قليلًا حتى يتم ضبط القناة.

كيفية ضبط تردد القناة الجزائرية على النايل سات

يمكن ضبط تردد القناة الجزائرية Programme National على النايل سات باتباع الخطوات التالية:

- اضغط على زر Menu أو القائمة على جهاز الاستقبال.

- اضغط على خيارات أو Options.

- اضغط على تثبيت أو Installation.

- اختر القمر الصناعي النايل سات.

- اختر تثبيت يدوي أو Manual Installation.

- اكتب التردد التالي: 11680.

- اختر الاستقطاب الأفقي.

- اختر معدل الترميز 27500.

- اضغط على موافق أو Ok.

- انتظر قليلًا حتى يتم ضبط القناة.

يُشار إلى أن مباراة مصر والكونغو الديموقراطية، في دور الـ16، ببطولة كأس الأمم الأفريقية، من المنتظر أن تقام اليوم الأحد 28 يناير، في تمام الساعة الـ10 مساءً بتوقيت القاهرة.