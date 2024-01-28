قبل ساعتين من المباراة.. الكشف عن مفاجأة سارة لمنتخب مصر في مواجهة الكونغو

حالة من الترقب تسيطر على جماهير الكرة المصرية، انتظارًا لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار حتى يوم 11 فبراير المقبل؛ لذا وقبل ساعات من انطلاق المباراة يمكن الإشارة إلى مفاجأة سارة تنتظر لاعبي منتخب مصر في لقائهم أمام الكونغو الديمقراطية.

موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

وتنطلق صافرة بداية مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب «لاورينت بوكو» بكوت ديفوار، وسيتم نقل أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات «beIN Sports»، التي تعتبر الناقل الحصري للبطولة.

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مفاجأة سارة لمنتخب مصر قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية

وسيكون لاعبو المنتخب المصري على موعد مع مفاجأة سارة خلال لقائهم مع الكونغو الديمقراطية مساء اليوم؛ إذ تبلغ نسبة الرطوبة في كوت ديفوار 22%، وهي نسبة معقولة وجيدة، إذ تتراوح النسبة الطبيعية لمعدلات الرطوبة في الجو بين 20 و30% والتي يتوفر معها الأكسجين بشكل جيد في الهواء، ما يمنح اللاعبين نشاطًا وقدرة على التنفس بشكل أفضل، بحسب توضيح الدكتور محمد عبد المحسن، أخصائي باطنة، خلال حديثه لـ«الوطن».

أزمة الرطوبة أمام لاعبي المنتخب المصري

وكانت نسبة الرطوبة المرتفعة من المعوقات التي واجهت لاعبي المنتخب المصري خلال لقائهم أمام كل من موزمبيق وغانا في إطار منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023؛ إذ بلغت نسبة الرطوبة في كوت ديفوار يوم الأحد 14 يناير الجاري أي خلال لقاء مصر وموزمبيق 47%، وكان اللاعب مصطفى محمد صرح عقب نهاية المباراة بأن ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو كان أحد أسباب تراجع مستوى لاعبي المنتخب المصري، مضيفًا أن قدرتهم على التركيز كانت تقل بشكل تدريجي خلال المباراة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة.

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كما شكلت نسبة الرطوبة عقبة أخرى أمام لاعبي المنتخب المصري خلال لقائهم مع غانا والتي كانت يوم الخميس 18 يناير الجاري؛ إذ وصلت نسبة الرطوبة وقتها لـ84%، ما شَكل عبئًا كبيرًا على اللاعبين الذين لجأوا إلى استخدام أقمشة مبللة بالماء المارد لإنعاش أنفسهم والقدرة على التنفس بشكل أفضل خلال الشوط الأول.