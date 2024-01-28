قبل انطلاقها.. جميع القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية

تسعى الجماهير المصرية للحصول على القنوات الناقلة مجانًا لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية، وذلك في دور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية 2023، في نسختها الـ34، ومن المقرر أن تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتترقب الجماهير المصرية، في رابع مباريات هذا الدور من البطولة، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي جميع القنوات المفتوحة والمشفرة والراديو بشكل مجاني وتأتي كالتالي:

قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بشكل مجاني

قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الأفريقية:

- قناة «BEIN SPORTS»، الناقل الحصري في منطقة الشرق الأوسط وعبر نايل سات.

- قناة SOLO CALICO، عبر قمر HotBird 13°E، تردد 11179.

- قناة Sport TV، عبر قمر Hispasat 30w تردد 12207.

- قناة ziggo sport HD، عبر قمر Astra 23E تردد 12129.

- قناة TV 8.5 HD، عبر قمر Turksat 42E تردد 12356.

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محطات راديو ناقلة لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية

ونقدم لكم محطات راديو، لمتابعة مباراة مصر والكونغو:

- يمكن متابعة مباراة مصر والكونغو، عبر محطة أون سبورت FM، عبر تردد 93.7.

- محطة الشباب والرياضة FM، عبر تردد 108.

- متابعة مباراة مصر و الكونغو عبر قناة beIN SPORTS، وذلك من خلال هيئة الإذاعة الجنوب إفريقية SABC.

قنوات مباراة مصر والكونغو دون تشفير

هناك قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بشكل مجاني، التي منها:

- قناة Max sport القمر الصناعي: Hellasat 39E، التردد: 11595.

- قناة Sport TV القمر الصناعي: Hispasat 30w، التردد: 12207.

- قناة TV 8.5 HD القمر الصناعي: Turksat 42E، التردد: 12356.