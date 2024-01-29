حملات لإزالة التوصيلات الكهربائية المخالفة في المنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، شن حملات يومية لإزالة التوصيلات الكهربائية المخالفة، عن المراكب النيلية بكورنيش النيل ورصد حالات سرقة التيار الكهربائي، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

حملات لضبط حالات سرقة الكهرباء

وجه عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا رؤساء الأحياء وأجهزة وأقسام الوحدة المحلية وإدارة الكورنيش، بضرورة تكثيف الحملات لضبط حالات سرقة التيار الكهربائي، والتوصيلات الكهربائية المخالفة من قبل الباعة الجائلين وأصحاب المراكب النيلية بكورنيش النيل، والذين يقومون بسرقة التيار الكهربائي من أعمدة الإنارة الخاصة بالكورنيش بشكل مخالف للقانون، فضلا عن التزام تلك المراكب بشروط الترخيص والقوانين المنظمة للعمل.

التفتيش على المراكب النيلية

وقال رئيس مدينة المنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه كلف كلا من: إكرام محمود نائب رئيس مركز المنيا، وأحمد فراج مدير الكورنيش بالتفتيش على المراكب النيلية وفصل التوصيلات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين برفعها وغلقها فورًا وتوقيع الغرامات عليهم، وذلك حفاظًا على المال العام ومنع حدوث أزمات انقطاع التيار مجدداَ بسبب كثافة التحميل، ومنعًا لحدوث أخطار بسبب وجود هذه الوصلات العشوائية.