«أزهرية الفيوم»: استمرار تصحيح امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

تفقد الشيخ محمود حسانين، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية، مركز أعمال تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالمحافظة والذي بدأ أعمال التصحيح الأربعاء الماضي، بحضور فاطمة عبد الرحمن مدير التعليم الابتدائي، والشيخ عبد الله هديب متولي مدير التعليم الإعدادي، للاطمئنان على عملية تصحيح كراسات الإجابات لطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية تمهيدًا لإعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري، ونتيجة الشهادة الإعدادية أزهر.

ووجه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية، بتطبيق وتنفيذ كافة التعليمات الصادرة من الإدارة المركزية للامتحانات، وتسخير كل إمكانيات المنطقة لإنجاح عملية التصحيح، فضلًا عن توفير كافة سبل الراحة للمصححين.

تحري الدقة والشفافية في التصحيح

وشدد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية، على ضرورة تحري الدقة والشفافية، مع مراعاة حقوق الطلاب والطالبات، خلال عملية التصحيح، مشددًا على ضرورة الالتزام بتوفير كافة المعايير في أعمال التصحيح، خصوصًا الدقة والإنجاز، وإعلاء مصلحة الطالب في المقام الأول، وذلك تمهيدًا لإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري الترم الأول 2024، ونتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الأول 2024.

اختيار مجموعة مميزة لأعمال التصحيح

وذكر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية، إنّه جرى اختيار مجموعة متميزة ومنتقاه بعناية، من أكفأ المعلمين والمعلمات، وأكثرهم خبرة، ممن يتمتعون بحسن السيرة وتحمل المسؤولية، وذلك لضمان خروج التصحيح بالصورة المشرفة المرجوة.

هدوء في عملية التصحيح

من ناحيتها، أكدت مدير التعليم الابتدائي، إنّ أعمال التصحيح تسير في هدوء، مُشددةً على عدم وجود أي شئ يعيق أو يعطل عملية التصحيح، وإنّ الالتزام هي السمة السائدة بين الجميع، مُشيرةً إلى قرب انتهاء عملية التصحيح، ويليها أعمال الرصد والمراجعة تمهيدًا لإعلان نتيجة امتحانات نصف العام 2024.

وفي سياق متصل، صرح مدير التعليم الإعدادي بالأزهر الشريف، إنّ أعمال التصحيح تسير في هدوء والتزام من جميع المصححين، مؤكدًا إنّها تتم بكل شفافية ودقة، وإنّ جميع المصححين يتسابقون لإنجاز أعمال التصحيح وإخراجه على أكمل وجه.

متابعة أعمال التصحيح أولًا بأول

وأوضحت إدارة العلاقات العامة بمنطقة الفيوم الأزهرية، في بيان لها، إنّها ترصد تحركات مراكز التصحيح أولًا بأول، للتأكد من عدم وجود أي شئ قد يعوق عملية التصحيح، فضلًا عن تذليل أي عقبات أو عوائق بصورة فورية، حرصًا على سير عملية التصحيح بسهولة ويسر.

وأشارت منطقة الفيوم الأزهرية، إلى أنّ امتحانات نصف العام للأزهر الشريف خيّم عليها الهدوء والطمأنينة منذ بدايتها وحتى نهايتها، كما إنّ الأسئلة في جميع المواد جاءت مطابقة للمناهج، وفي مستوى الطالب المتوسط، مؤكدةً إنّ غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى تخص الامتحانات سواء عدم ملائمتها للوقت المخصص للإجابة أو خروجها عن المناهج المقررة في ختامها.