إزالة 90 طن مخلفات بقرى سوهاج ورفع كفاءة الطرق والميادين

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج جهودها لرفع مستوى النظافة بالطرق والشوارع والميادين، في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن تكثيف حملات النظافة ورفع الأتربة والمخلفات وإزالة الإشغالات وتمهيد وتسوية الطرق.

رفع 90 طن مخلفات بسوهاج

قال لطفي الشريف مدير الوحدة المحلية بمركز ومدينة أخميم لـ«الوطن»، إن حملات النظافة أسفرت عن رفع 90 طن مخلفات بقرى أخميم، حيث جرى تنفيذ حملا تنظافة بقرية الصوامعة الصوامعه شرق، لرفع مخلفات القمامة والمواد الصلبة أمام مقابر الأقباط، وبمدخل الصوامعة، وكذلك رفع مخلفات القمامة بجوار مصنع مكرونة السيمولينا، وأمام مركز الشباب، حيث تم رفع أكثر من 45 طن أتربة ومخلفات.

حملة نظافة بسوهاج

كما تم تنفيذ حملات نظافة شملت رفع المخلفات بقرية نيدة، ونقاط التجمعات بقرية آبار الوقف وآبار الملك وطريق النص تقاطع الكوبري الجديد، ونقطة بالطريق الرئيسي نيدة ساقلتة ورفع الحاويات بنطاق الوحدة المحلية لقرية نيدة ونظافة شارع الترعة المردومة وأماكن ونقاط تجميع المخلفات وتم رفع 45 طن مخلفات.

وأضاف الشريف، يتم تكثيف حملات النظافة ومنع تراكم المخلفات ورفعها وتفريغ الحاويات أولا بأول، والعمل على تحسين المظهر العام والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بقرة ومدينة أخميم.