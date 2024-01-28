«السياحة» تشارك بالجلسة التحضيرية لمنتدى جامعات التراث المنعقد في مارس المقبل

شاركت وزارة السياحة والآثار في الجلسة التحضيرية لمنتدى جامعات التراث والمقرر انعقاده في شهر مارس المقبل بالقاهرة.

المنتدى يتضمن عدداً من الورش الفنية التدريبية

وأوضح السفير خالد ثروت، مستشار وزير السياحة والآثار للتعاون الدولي والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، أن هذا المنتدى ينظمه المكتب الإقليمي لمنظمة اليونسكو بالقاهرة بالتعاون مع عدد من الجامعات المصرية المعنية بمجال التراث، وسوف يتضمن المنتدى عدداً من الورش الفنية التدريبية والزيارات الميدانية لمنطقة القاهرة التاريخية بهدف وضع خطط الإدارة والحفاظ على منطقة القاهرة التاريخية التي هي أحد المواقع الأثرية المسجلة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وذلك من خلال تصميم عدد من المشروعات المتنوعة لتلبية احتياجات القاهرة التاريخية العمرانية، والبيئية، والاجتماعية، والاقتصادية والتى سيتم تقديمها من خلال أساتذة وطلاب الجامعات المصرية بمشاركة العاملين بموقع القاهرة التاريخية من وزارة السياحة والآثار.

وأضاف مستشار الوزير للتعاون الدولي والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والإتفاقيات، أن هذا المنتدى سيساهم بشكل كبير في بناء قدرات المتخصصين في مجال التراث من العاملين بوزارة السياحة والآثار كونه فرصة للجمع بين المنهجية الأكاديمية والعملية الميدانية بما يمكنهم من إدارة التراث العمراني المستدام في موقع القاهرة التاريخية كدراسة حالة.

مشروع المنتدى يعد خطوة مهمة لإعداد مشروعات قابلة للتطبيق

ومن جانبها قالت الدكتورة نوريا سانز، مدير المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، إن مشروع المنتدى يعد خطوة مهمة لإعداد مشروعات قابلة للتطبيق بنطاقات الدراسة بالقاهرة التاريخية وطرحها على الجهات المانحة لإيجاد فرص للتمويل.

وقد شارك في الجلسة التحضيرية لمشروع المنتدى والتي تم انعقادها بقاعة الاجتماعات بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفزيفية بحلوان، الدكتور أحمد غيطاس نائب رئيس المعهد، وعدد من ممثلى وزارة السياحة والآثار وأساتذة وطلاب الجامعات المصرية.

وتم خلال الجلسة مناقشة عدد من الموضوعات التى يمكن للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفزيفية المشاركة فيها بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وهي الطاقة المتجددة في عمران المدينة والمخاطر التي تهدد تراث المدينة العمراني، وقد بحث المشاركون من أساتذة وطلاب الجامعات وممثلي الوزارة أفكارا تصميمية لمشروعات أثرية وعمرانية في هذا النهج من بينها مشروعات طاقة متجددة فعالة في عمران القاهرة التاريخية، الساحات الخضراء الخاصة والعامة والزراعة العمرانية، الصناعات الإبداعية والاقتصاد العمرانى للتراث الثقافى غير المادى، الاقتصاد العمرانى واعادة الاستخدام التكيفى للتراث العمرانى والاستثمار، توثيق التراث المعمارى، المخاطر الطبيعية والتغير المناخى على المنظر الحضرى التاريخى، التراث الحى ودور المجتمعات المحلية.