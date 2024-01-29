خبير سياحي يدعو المصريين إلى الترويج لمصر عالميا: «زوروا مصر»

دعا محمد كارم، خبير سياحي، المصريين إلى الترويج لمصر عالميًا، من خلال حمل لافتات تحمل عبارة «زوروا مصر»، موضحا أنها فكرة بسيطة ولكنها فعالة، حيث يمكن للمصريين من جميع الأعمار والشرائح الاجتماعية المشاركة فيها، كما أنها لا تتطلب أي تكلفة.

وأكد أن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية بالقطاع السياحي في مصر، وذلك باعتباره قاطرة التنمية للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج « هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن اجتماع الحكومة أمس تطرق إلى عدة أمور، من ضمنها كيفية تطوير المقومات السياحية لجذب أكبر عدد من السياحة إلى مصر، إذ كان وزير السياحة منذ يومين في بورصة مدريد في أسبانيا وكانت الاجتماعات مع وكلاء السياحة الأسبان لتنشيط الحركة السياحية، وسيساعد ذلك خلال الفترة المقبلة على تدفق الحركة السياحية، بالإضافة إلى ضمان موارد النقد الأجنبي التي ستكون موجودة في مصر.