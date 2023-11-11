مدبولي: توجيهات رئاسية بدعم مشروعات الحرف التراثية واليدوية بالمحافظات

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومُرافقوه، معرض «أيادي مصر» لدعم الحرف التراثية واليدوية، وذلك خلال زيارته لمحافظة الفيوم اليوم.

رئيس الوزراء يتفقد معرض «أيادي مصر»

أكد رئيس مجلس الوزراء أن المعرض يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لا سيما الحرف التراثية واليدوية بالمحافظات؛ نظرًا لدورها الحيوي في دفع عجلة التنمية، ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل.

بدوره، نوّه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إلى توجيه الوزارة وتشديدها على دعم المنتجات الحرفية والتراثية التي تتميز بها القرى المصرية بمختلف المحافظات، والحفاظ عليها من الاندثار والترويج لها عبر منصة «أيادي مصر»، وكذا تنظيم معارض لمنتجي الحرف اليدوية والصناعات التراثية، بالداخل والخارج، للمساهمة في زيادة المبيعات وتوفير فرص جديدة خاصةً للشباب والمرأة.

أوضح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أنه بناءً على توجيهات وزارة التنمية المحلية، جرى إنشاء منصة «أيادي مصر»، بهدف التسويق الإلكتروني للحرف اليدوية والتراثية، من أجل دعم المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية والتراثية.

أكد المحافظ تسجيل 24 عارضًا على المنصة، وجرى رفع الصور الخاصة بمنتجاتهم على المنصة.

أشار «الأنصاري» إلى تنوع منتجات المعرض، إذ تشمل المشغولات اليدوية التي تتضمن السجاد اليدوي، وكذا المنحوتات الخشبية، ومنتجات الخزف، التي تشتهر بها قرية تونس التي تضم نحو 40 ورشة لتصنيع الخزف، فضلًا عن الفخار بأنواعه المختلفة، ومنتجات الجلود، وأعمال الخوص والجريد، وأعمال الكوروشيه والتطريز والتريكو، وأعمال الخرز والقماش المطرز، وغيرها.