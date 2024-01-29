«المهندسين»: عمومية لمناقشة تعديلات قانون النقابة بالتزامن مع «التجديد النصفي»

قال نقيب المهندسين، طارق النبراوي، إنّ العمل جار لوضع اللمسات الأخيرة على تعديلات قانون النقابة ولائحة مزاولة المهنة، باعتبارها أهم الملفات على طاولة النقابة حاليا، بالتزامن مع سير عملية انتخابات التجديد النصفي للنقابة، موضحا أنّ هذه الملفات هي الأبرز حاليا ومحل تساؤل جموع المهندسين.

لائحة مزاولة المهنة

وأوضح النبراوي خلال حديثه مع «الوطن»، أنّ النقابة ستعقد جمعية عمومية منفصلة لمناقشة تعديلات قانون النقابة، وأخرى لمناقشة لائحة مزاولة المهنة وعرضها لحوار مجتمعي وهذا أمر مهم جدا، حيث تنظم اللائحة العمل المهني للمهندس، فيما يتعلق بحقوقه وواجباته، والتخصصات الهندسية، ومجالات الهندسة، ومسئوليات المهندس، إضافة إلى تنظيم فئات للمهندسين، ليكون لكل مهندس مسؤولياته.

تعديلات قانون النقابة

وفيما يخص موعد مناقشة تعديلات قانون النقابة أمام مجلس النواب، أكد النبراوي، أنّه فور الانتهاء من التعديلات وموافقة أعضاء مجلس النقابة والمهندسين وعقد الجمعية العمومية الخاصة بها، سنتقدم بها إلى مجلس النواب ليتخذ دورته التشريعية، مؤكدا أنّ النقابة تسعى لخروج قانون عادل يكفل للنقابة كل الإمكانات لتحقيق أهدافها بشكل موضوعي وقوي.