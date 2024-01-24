رئيس جامعة جنوب الوادي: تطوير شامل للخدمات بالإسكان الطلابي

تفقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب، بجولة تفقدية بمباني المدن الجامعية (مدينة السيد عبد الرحيم القنائي) والإسكان الطلابي بمنطقة الكنوز يرافقه الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة شهد الجولة التفقدية لفيف من القيادات الإدارية بالجامعة.

المدن الجامعية

ووجه رئيس الجامعة بتطوير الخدمات المقدمة للطلاب ورفع كفاءة الاسوار الخارجية وتوفير اقصى درجات الحماية للمتلكات العامة والخاصة و التواجد المستمر للخدمات الامنية وسرعة التعامل مع الشكاوى و الطوارئ.

وأصدر رئيس جامعة جنوب الوادي تعليمات بتوفير كاميرات اضافيه وغرفة مراقبه وتوفير كافة سبل الدعم للطلاب، مؤكدا أن جامعة جنوب الوادي تقوم بتوفير أفضل أنواع السكن والمعيشة للطلاب المستحقين للسكن الجامعي.

وأوضح أن الجامعة لديها أكثر من 4 آلاف طالب وطالبة في المدن الجامعية ، منتظمين منذ بداية العام الحالي.