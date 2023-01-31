«تعليم السويس» تحذر من جمع أموال من الطلاب مقابل إعلان نتيجة الامتحانات

كشفت مديرية التربية والتعليم فى محافظة السويس، عن موعد إعلان نتيجة امتحانات سنوات النقل للصفين الأول والثاني من المرحلة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، بالمدارس المختلفة بالمحافظة.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، أن موعد الإعلان عن النتائج يأتى بعد انتهاء أعمال الكنترول، الخاص بكل مادة وتجميع الدرجات والمراجعة بدقة لمختلف النتائج.

إعلان النتيجة وفق خطة زمنية موضوعة

وشددت مديرية التربية والتعليم، على أن إعلان نتيجة امتحانات الصفين الأول والثانى للمرحلة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بمدارس محافظة السويس، يأتى وفق خطة زمنية موضوعة يتم الالتزام بها حتى يتم إتاحة مبدأ تكافؤ الفرص،بين الطلاب فى التصحيح ورصد الدرجات

التحذير من جمع أى مبالغ مالية من أي طالب تحت أى مسمى

وأكدت المديرية فى بيان لها، التنبيه المشدد على مديري المدارس، بعدم جمع أى مبالغ مالية من الطلاب أو أولياء الأمور، نظير نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الحالى 2022-2023 ويتم إعلان النتيجة داخل المدارس وعدم إعلانها على صفحات التواصل الإجتماعى، بالإضافة لعدم تسليم كشوف النتئج للعمال بالمدارس.

إعلان نتيجة امتحانات الصف الأول والثاني من المرحلة الإعدادية الأول من فبراير

ومن جانبه قال ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم،أن إعلان نتيجة امتحانات الصف الأول والثانى من المرحلة الإعدادية فى مدارس السويس،يتم يوم الأربعاء القادم الموافق الأول من فبراير 2023، مشيراً إلى أن أى إخلال بنظام إعلان النتيجة سوف يتعرض للمسائلة القانونية،موجهاً مديرى المديريات بمتابعة التنفيذ