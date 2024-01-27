زحام بـ«الأهلي ومصر» على الشهادة الجديدة.. والحصيلة 471 مليارا

شهد بنكا الأهلى المصرى ومصر توافد أعداد كبيرة من الجمهور على مقار فروعهما لشراء الشهادات الجديدة، فيما جمعت الشهادة حصيلة تتجاوز 471 مليار جنيه فى أول 20 يوماً من الطرح بشبكة فروع البنكين المنتشرة فى محافظات الجمهورية، منذ بدء الطرح 4 يناير الحالى، وسط توقّعات بمزيد من الإقبال الفترة المقبلة على الشهادات.

عائد «البلاتينية» و«طلعت حرب» ينجح فى جذب مدخرات قياسية خلال فترة وجيزة وسط توقعات بمزيد من الإقبال

وقالت مصادر فى البنك الأهلى المصرى، أكبر بنك على مستوى القطاع المصرفى، إن الشهادة البلاتينية الجديدة أجل سنة ذات العائد القياسى 23.5% شهرياً و27% سنوياً، جذبت مدخرات بنحو 305 مليارات جنيه فى أول 20 يوماً من طرحها، فيما أعلن محمد الإتربى رئيس بنك مصر، أن الشهادة الجديدة «طلعت حرب» مرتفعة العائد جذبت مدخرات بنحو 166 مليار جنيه خلال أول 20 يوماً من طرحها.

وتصدر الشهادة الادخارية الجديدة بفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويستهدف البنك من تلك الشهادة الأشخاص الطبيعيين من البالغين والقصّر (المصريين والأجانب)، ويتم احتساب الفائدة من اليوم التالى لشراء الشهادة مباشرة، ويمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة، ولا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مُضى 6 أشهر، بدءاً من يوم العمل التالى ليوم الشراء، كما تُسترد الشهادة فى نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ، وفقاً للقيم الاستردادية المقرّرة بالبنك.

ويأتى إصدار الشهادات الجديدة سعياً لتوفير بديل مناسب لمختلف فئات العملاء عقب موعد استحقاق شهادات البنك البلاتينية ذات العائد 25%، علماً بأن جميع الشهادات متاحة من خلال كل فروع البنك الأهلى المصرى وعن طريق الإنترنت البنكى وتطبيق الموبايل البنكى ومن خلال مركز الاتصالات الهاتفية الخاص بالبنك 19623.

كان البنكان الحكوميان قرّرا طرح شهادة مرتفعة العائد أجل سنة بسعر فائدة ثابت 23.5% يصرف شهرياً، و27% يُصرف مع نهاية أجلها وهو ما يُعد أعلى عائد على مستوى القطاع المصرفى بداية من يوم 5 يناير الماضى، تزامناً مع بدء استحقاق نظيرتها ذات العائد 22.5% و25%.

ويتيح البنكان بيع الشهادة الجديدة من خلال فروعهما وقنواتهما الرقمية (الإنترنت والموبايل البنكى على مدار 24 ساعة)، ويبدأ إصدارها من أول 1000 جنيه ومضاعفاته.