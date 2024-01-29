«جولد بيليون» ينشر أسعار الذهب بشكل لحظي بعد توقف 4 أيام

عاد تطبيق جولدن بيليون الخاص بتسعير الذهب، منذ قليل، إلى استكمال نشاطه، وفق الأسعار الجديدة وتحديثها أولا باول بعد أيام من الانقطاع عن نشر التحديثات.

عودة تطبيق جولدن بيليون للعمل بعد أيام من التوقف

وأعاد «بيليون» نشر أسعار الذهب في مصر بعد توقف دام لـ4 أيام متتالية على إثر أزمة سوق الذهب، ومع غياب التسعير بمصر نتيجة إحجام التجار الكبار عن إعلان الأسعار، والتوقف عن حركة البيع والشراء بسوق الذهب.

وكان تطبيق «جولدن بيليون» قد قرر إيقاف التسعير على التطبيق بشكل مؤقت لحين عودة العمل بشكل طبيعي، في سوق الذهب.

وأكد القائمون على التطبيق في بيان صحفي، قائلين: «حرصا منا بأن لا يتعرض لضرر متابعينا الكرام ومستخدمي التطبيق وكذلك تجار الذهب بسبب عشوائية التسعير والإيقاف شبه التام لعمليات البيع والشراء، وسنوافيكم بتحديث أسعار الذهب فور العمل بشكل طبيعي في سوق الذهب».

واعاد تطبيق جولد بيليون نشر أسعار الذهب الآن في مصر والتي سجلت 3875 جنيها لعيار 21 وبلغ عيار 24 سعر 4429 جنيها والجنيه الذهب 31 ألف