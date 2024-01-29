«القاهرة الإخبارية»: مليون زائر حتى الآن لمعرض الكتاب لليوم الخامس

قالت سلسبيل سليم، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من داخل معرض القاهرة الدولي الكتاب، إن هناك إقبالا جماهيريا ومشاركة كبيرة من قبل الزائرين في اليوم الخامس لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55.

وأضافت:«هناك تنوع في الزائرين من مختلف الأعمار والجنسيات ما بين الأطفال والكبار، فالأطفال يأتون بصحبة الآباء لكي يشاهدون معرض القاهرة الدولي للكتاب، وإجمالى عدد الزائرين حتى الآن، منذ أن فتح المعرض أبوابه أمام الجمهور منذ الخامس والعشرين من هذا الشهر تجاوز المليون زائر تقريبًا، وهذا رقم كبير».

وتابعت: « بالحديث عن فاعليات اليوم، تقام على مدار الساعة طيلة أيام المعرض ما يقرب من 550 فاعلية ثقافية وفنية، بالحديث عن جدوى الأعمال اليوم، فيضم فاعليات كثيرة تهم المثقف والقارىء المصري والعربي والأجنبي ايضًا، وهناك ندوة عن استرداد الأثار المصرية، ندوة عن رواية الفتيان عن يعقوب الشاروني، اللقاء الفكري اليوم بعنوان «إسبانيا والثقافة العربية»، هناك العديد من الفاعليات الفنية لدولة ضيف الشرف مملكة النرويج».

وأكملت: «هناك ثراء وتنوع في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الجميع يأتي حرصًا من معرض القاهرة الدولي، جمهور المعرض هذا العام يتسمون بوعي كبير وحرص شديد للاستفادة القصوى من كل هذه الفاعليات».