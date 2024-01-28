أسعار الذهب بمحلات الصاغة في ختام تعاملات اليوم.. تحركات طفيفة للمعدن الأصفر

انخفاض سعري شهده سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر شيوعا ورواجا في مصر، مع نهاية التعاملات في سوق الصاغة اليوم الأحد، بعد موجة عدم الاستقرار التي تضرب القطاع منذ أيام قليلة، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3825 جنيهًا الآن وذلك بانخفاض قدره 25 جنيها عن الأسعار في بداية التعاملات المسائية.

سعر جرام الذھب عيار 21 الیوم

خلال السطور التالية، توضح «الوطن» سعر جرام الذھب عيار 21، وأسعار الذهب بشكل عام، وفقا لآخر تحديث أعلنته بورصة الذهب، وشعبة الذهب بالغرفة التجارية، بحسب الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، مشددا على وجود كل الأصناف في أسواق الذهب، بحسب تصريح خاص لـ«الوطن».

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 خلال نهاية التعاملات المسائية 4371 جنيها دون إضافة الضريبة أو المصنعية، إذ يستخدم الذهب عيار 24 لصناعة السبائك، كونه الأنقى بين الأعيرة الأخرى.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3278 جنيها قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

أما عن سعر الجنيه الذهب، سجّل 30 ألفًا و800 جنيه قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.