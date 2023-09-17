«عيدا النيروز والصليب» يتصدران العدد الجديد من مجلة الكرازة

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عددًا جديدًا، من مجلة الكرازة، المنبر الإعلامي للكنيسة، والتي يرأسها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويرأس تحريرها الأنبا ماركوس، أسقف دمياط ورئيس دير القديسة دميانة.

وجاء في صدر غلاف العدد رقم 35 و36 للسنة 51 بتاريخ الجمعة 4 توت 1740، أيقونة للسيد المسيح وحوله السيدة العذراء وعدد من الشهداء، كما تتزين طرفاها من أعلى برسم للصليب القبطي، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات الكنيسة بعيدي النيروز والصليب في آخر الشهر الجاري.

افتتاحية العدد الجديد من الكرازة بقلم البابا تواضروس

وجاءت افتتاحية العدد الجديد بقلم البابا في مقال بعنوان «طبيعي والاصطناعي»، والذي يوضح البابا خلال قدرات الإنسان الثلاثة هي «العقل والعمل والعبادة» وقد امتزجت هذه الطاقات الثلاث، فصنعت الحضارة في كل مكان، إذ أن الحضارة هي ناتج تفاعل القدرات الثلاثة.

وأشار البابا تواضروس خلال المقال إلى ضرورة الاهتمام بدراسة والبحث والابتكار والتعرف على طرق الاستفادة من الذكاء الاصطناعي واستخدامها من أجل تطوير الخدمة بصورة مقبولة ومفيدة عملية.

أخبار الكنيسة في العدد الجديد من مجلة الكرازة

وجاءت في صفحات العدد الجديد من المجلة نشاط البابا تواضروس في الفترة الماضية من استقبال مطران الأرمن في مصر ودعوته للحضور عمل الميرون، ولقاء سفير أذربيجان، وتهنئة البابا الأقباط بعيد النيروز، بالإضافة لمتابعة البابا أوضاع الكنيسة واللقاءات الرعوية.

واستعرضت المجلة أخبار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من سيامات كهنة وشمامسة جدد في إيبارشيات الكرازة المرقسية واستقبال الأنبا يوليوس، أسقف الخدمات العامة، لرئيس الوزراء والوفد المرافق له في الكنيسة المعلقة، ومشاركة الكنيسة في المؤتمر العالمي للصحة والسكان، بالإضافة لنشاط الكنيسة في المهجر.