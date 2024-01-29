تحرير 294 محضر غلق إداري لمنشآت طبية خاصة مخالفة بالمنيا

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمنيا، حملات رقابية وتفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بجميع مدن ومراكز المحافظة.

تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية

تأتي تلك الحملات في إطار توجيهات وزير الصحة، وتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة، وفي إطار خطة مديرية الصحة بالمنيا برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة بإحكام الرقابة والمتابعة للمنشآت الطبية الخاصة.

وأعلن وكيل وزارة الصحة في بيان، أنه جرى المرور على 5667 منشأة طبية خاصة ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل، وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 3288 منشأة مخالفة، وتحرر 294 محاضر غلق إداري للمنشآت المخالفة.

تحرير 31 محضر ضبط أدوية

وأوضح الدكتور محمد حسن مدير إدارة العلاج الحر، أنه جرى تحرير 31 محضر ضبط أدوية داخل عيادات خاصة، مشيرا إلى أن عدد المنشآت الطبية الخاصة التي حصلت على ترخيص بلغ 353 منشأة طبية، وجرى إنذار 2865 منشأة طبية خاصة لتوفيق الأوضاع، فيما بلغ عدد المنشآت التى وفقت أوضاعها 1990 منشأة، بالإضافة إلى فحص 88 شكوى واتخاذ ما يلزم حيالها.