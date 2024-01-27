اعتماد الأحوزة العمرانية بـ9 مدن في جنوب سيناء.. اعرف التفاصيل

أعلنت محافظة جنوب سيناء، اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لـ9 مدن تابعة لها، بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 47 لسنة 2021، وطبقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية والقوانين المنظمة لذلك، وهي رأس سدر وأبو رديس وأبو زنيمة وشرم الشيخ وطور سيناء ودهب وطابا وسانت كاترين.

تفاصيل الأحوزة العمرانية لمدن جنوب سيناء

وحصلت «الوطن»، على بيان موضح للمخططات التفصيلية لمدن المحافظة الرئيسية الـ9، وفقا لأحكام القانون 1117 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، ومدرج به اسم المدينة ومساحة الحيز المعتمد، وقيود الارتفاع، والموافقات، كالآتي:

- مدينة رأس سدر.. بلغت مساحة الحيز العمراني المعتمد بها 3632.72 فدان، وتم الاعتماد بتاريخ 4 سبتمبر 2022، برقم 2591 لسنة 2023 بحد أقصى لقيد الإرتفاع للمدينة 18 مترا.

- مدينة أبو زنيمة.. بلغت مساحة الحيز العمراني المعتمد بها 1782.37 فدان، وتم الاعتماد بتاريخ 4 يناير 2022، برقم 4602 لسنة 2023 بحد أقصى لقيد الارتفاع للمدينة 12 مترا.

- مدينة أبو رديس.. بلغت مساحه الحيز العمراني المعتمد بها 9850.02 فدان، وتم الاعتماد بتاريخ 17 أغسطس 2023، برقم 3270 لسنة 2020 بحد أقصى لقيد الارتفاع للمدينة 36 مترا.

- مدينة طور سيناء.. بلغت مساحة الحيز العمراني المعتمد بها 788.4.00 فدان، وتم الاعتماد في تاريخ 11 يناير 2022، برقم 217 لسنه 2016، بحد أقصى لقيد الارتفاع للمدينة 15 مترا.

- مدينه شرم الشيخ.. بلغت مساحة الحيز العمراني المعتمد بها 100824.82 فدان، وتم الاعتماد في تاريخ 17 نوفمبر 2021، برقم 4280 لسنة 2015 بحد أقصى لقيد الارتفاع للمدينة 15 مترا.

- مدينة دهب.. بلغت مساحة الحيز العمراني المعتمد بها 4373.29 فدان، وتم الاعتماد في تاريخ 1 أكتوبر 2023، برقم 3815 لسنة 2015 بحد أقصى، لقيد الارتفاع للمدينة 21 مترا.

- مدينة نويبع.. بلغت مساحة الحيز العمراني المعتمد بها 6531.00 فدان، وتم الاعتماد في تاريخ 20 فبراير 2016، برقم 1609 لسنة 2011، وبلغ الحد الأقصى لقيد الارتفاع للمدينة 21 مترا.

- مدينة طابا.. بلغت مساحة الحيز العمراني المعتمد بها 166.00 فدان وتم الاعتماد في تاريخ 20 ديسمبر 2016 برقم 4254 لسنة 2017 بحد أقصى لقيد الإرتفاع للمدينة 18 مترا.

- مدينة سانت كاترين.. بلغت مساحة الحيز العمراني المعتمد بها 1304.21 فدان، وتم الاعتماد في تاريخ 19 يناير 2023 برقم 3925 لسنة 2015 بحد أقصى لقيد الإرتفاع للمدينة 15 مترا.