«تحسين الزراعة الموجهة للسوق» مشروع يهدف لزيادة دخل وإنتاج المزارعين بالدقهلية

أكد الدكتور طارق صلاح سالم، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، أن مشروع «تحسين الزراعة الموجهة نحو السوق لصغار المزارعين»، يستهدف زيادة دخول صغار المزارعين وتحقيق أعلى الإيرادات والدخول من الممكنات الإنتاجية لتحقيق الرفاهية الزراعية والريفية، وذلك من خلال التعاون بين وزارة الزراعة وهيئة التعاون الدولي اليابانية، وخلق فكر الإنتاج طبقا لاحتياجات وتوجهات السوق للحصول على أعلى درجات الكفاءة الإنتاجية على مستوى قرى محافظة الدقهلية.

تغيير فكر المزارعين

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مشروع تحسين الزراعة الموجهة للسوق لصغار المزارعين يقوم بتطوير الأساليب الإرشادية والذي يعمل على تشجيع نهج الزراعة وتغيير فكر المزارع من المبدأ التقليدي من فكرة الزراعة ثم البيع، ليتغير إلى الزراعة بهدف البيع، أي معرفة الطلب في الأسواق قبل اختيار المحاصيل، بمعنى تغذية الفكر التجاري للمزارعين ثم تصميم الأنشطة لتعمل على رفع حافز المزارعين من وجهة نظر الجوانب النفسية.

تشجيع صغار المزارعين

وتشمل الجوانب النفسية التي يعمل عليها المشروع، الاستقلال والكفاءة والارتباط، على سبيل المثال تشجيع صغار مزارعي المحاصيل البستانية، وهي طريقة إنمائية مبتكرة تم تطويرها من خلال الحكومة الكينية واليابانية، وهذا المنهج فعال في زيادة دخل صغار المزارعين، حيث أنه يطور الفنيات والقدرات الإدارية للمزارعين في ممارسة زراعة المحاصيل البستانية الموجهة للسوق، والتي شملت عمل دراسات للسوق يقوم بعملها المزارع وإقامة روابط تجارية بين المزارعين ومقدمي الخدمات الزراعية التجارية.