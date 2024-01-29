محلل سياسي: 151 هجوما على قواعد أمريكية في المنطقة منذ 7 أكتوبر

قال مهدي عفيفي، محلل سياسي وعضو الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية، إنّه منذ السابع من أكتوبر الماضي، حدث 151 هجوماً على قواعد أمريكية في منطقة الشرق الأوسط، خاصةً في العراق وسوريا وإقليم كردستان، إضافة إلى الهجوم الذي وقع أمس الأحد، على قاعدة «التنف» العسكرية، على الحدود بين سوريا والأردن.

وأضاف «عفيفي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج «الخلاصة»، على قناة «المحور»، مساء اليوم الاثنين، أنّ الفارق بين الضربة الأخيرة وأي ضربة سبقتها، أن الضربات السابقة لم ينتج عنها سقوط قتلى من الأمريكيين، أما الضربة الأخيرة، على الحدود الأردنية السورية، فقد أدت إلى مقتل 3 عسكريين أمريكيين.

وتابع المحلل السياسي قائلاً: «عندما يصاب جندي أمريكي أو يقتل، تنقلب المعايير، ونحن الآن في وقت يشهد حملة انتخابية شرسة، والرئيس الأمريكي لا يريد أن يظهر بأنه ضعيف، خاصة أن منافسه ترامب يستغل كل فرصة لتوجيه الاتهام لبايدن بالضعف».

وأوضح أنه من المتوقع أن يكون هناك رد فعل أمريكي على مقتل 3 جنود أمريكيين، إثر هجوم على قاعدة «التنف» على الحدود الأردنية السورية.

وأفاد بأن رد الفعل الأمريكي لن يكون مباشراً ضد إيران، حيث لا يريد الرئيس الامريكي جو بايدن توسيع دائرة الحرب، لكنه في نفس الوقت، سيحاول أن يلقن من قاموا بذلك درساً.

وتابع: «الاستخبارات الأمريكية أكدت أنها تعلم جيدا المكان الذي خرجت منه المسيرة ومَن المسؤول عن الهجوم، ويتم التجهيز لرد قوي وليس بسيطا، لأن مسألة مقتل 3 جنود، وإصابة 34 جندياً، لن تمر مرور الكرام، وستكون الضربة موجهة إلى المكان الذي خرجت منه الطائرة المسيرة».