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أحمد موسى: لن تكون هناك إقالة لاتحاد الكرة وعليهم الاستقالة

كتب:

محمد عزالدين
09:53 م | الإثنين 29 يناير 2024
أحمد موسى

أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المنتخب الوطني قدم 4 مباريات سيئة ولم يرتقِ للمستوى المطلوب، موضحًا: «إحنا أسوأ دفاع في البطولة، دفاعنا شوارع، حراس المرمى برا الخدمة، 80% من الأسماء الحالية في المنتخب نقولها شكرا، ونبدأ نجهز المنتخب الأولمبي من الآن، منتخب مصر لا يملك رفاهية الوقت، نبدأ بـ80% من المنتخب الأولمبي ويكون المنتخب بتاع مصر».

أحمد موسى: المنتخب قدم أسوأ أداء في البطولة 

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن المنتخب كان يلعب دون مدير فني، معلقا: «دا منزل واحد اسمه حمادة، ضيع فرصة كانت صعدتنا للدور المقبل».

اتحاد الكرة لن يقدم استقالته

وتابع: «اتحاد الكرة لن يقدم استقالته، أتمنى أن يتقدموا باستقالتهم، ولكن للأسف لن يكون هناك إقالة لاتحاد الكرة لمنع تدخل الاتحاد الدولي، ولا بد من وقف المجاملات، إحنا عندنا مجاملات كتير».

وعلق الإعلامي أحمد موسى، على خروج المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، من بطولة أمم أفريقيا 2023، بعد الهزيمة من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح في دور الـ 16 من البطولة، مردفًا: «ليه هذا الخروج المهين من بطولة أفريقيا، لا بد من اتخاذ إجراءات وفتح تحقيق حول خروج المنتخب بهذا الشكل ونحن مرشحون لحصد اللقب».

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