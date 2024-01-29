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متحدث الوزراء: نراقب الالتزام بوضع الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك على السلعة

كتب:

محمد عزالدين
10:44 م | الإثنين 29 يناير 2024
المستشار محمد الحمصاني

المستشار محمد الحمصاني

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تتفهم أهمية ضبط أسعار السلع في الأسواق، ورئيس الوزراء أصدر قرارات بتحديد أسعار 7 سلع أساسية، مشيرا إلى أنه بداية من شهر مارس طبقا لوزير التموين سيتم مراقبة التزام كل المنتجين.

وأضاف محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أنه سيتم مراقبة التزام المنتجين والموزعين بوضع الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك على السلع، لافتا إلى أن الجهات الرقابية تنفذ القرارات الوزارية بصورة فورية والتعامل مع المخالفات سريعا.

وأشار الحمصاني، إلى أنه من الناحية الرقابية رئيس الوزراء اجتمع مع رئيس جهاز حماية المستهلك، وتم مناقشة الرقابة على أسعار السلع الغذائية، وسيتم فتح فروع جديدة في المحافظات لجهاز حماية المستهلك من أجل إحكام الرقابة على الأسواق، مؤكدا أن الحكومة تتخذ كل ما يمكنها لمواجهة المخالفات بصورة حازمة.

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