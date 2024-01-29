«الآثار» تشارك في معرض جدة الدولي للسياحة والسفر

تشارك وزارة السياحة والآثار في فعاليات النسخة الـ12 من معرض جدة الدولي للسياحة والسفر، المقام حاليا بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بجناح يضم ست منشآت فندقية وشركة مصر للطيران.

اهتمام كبير من وزارة السياحة للسوق العربي

تأتي المشاركة المصرية في هذا المعرض، في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة للسوق العربي ولاسيما المملكة، والجهود المستمرة للعمل على زيادة الحركة السياحية الوافدة منه إلى مصر.

وافتتحت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والسفير أحمد عبد المجيد القنصل العام المصري في جدة، الجناح المصري المشارك بالمعرض ولقاء العارضين به.

ورافقهما ناصر تركي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وأحمد علي مدير عام المكاتب الخارجية بالإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع السياحي الخاص، وشركات الطيران المصرية.

وخلال فعاليات المعرض، عقدت نائب الوزير لشئون السياحة عدة لقاءات مهنية مع مسئولي وممثلي مجموعة من كبرى شركات السياحة السعودية، ومنصات الحجز الإلكتروني، والشركات المتخصصة في منتج سياحة الحوافز والمؤتمرات، وشركات الطيران السعودية، حيث تم بحث تعزيز سبل التعاون في مجال السياحة بما يساهم في جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، بالإضافة إلى استعراض فرص الاستثمار السياحي في مصر مما يعمل على زيادة حجم أعمال هذه الشركات بالمقصد السياحي المصري.

إعداد برنامج سياحي جيد

كما جرى استعراض الوجهات السياحية الواعدة بالمقصد المصري والتي من بينها الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة، التي شهدت إقبالاً كبيراً من السائحين العرب خلال موسم الصيف الماضي، مؤكدة على أهمية أن يقوم السائح العربي عند رغبته لزيارة مصر بإعداد برنامج سياحي جيد من خلال شركات السياحة المتميزة، وذلك لضمان حصوله على الخدمات التي وعد بها بجودة عالية وتلقيه ما يستحقه من تجربة سياحية متميزة تلبي طلباته ورغباته السياحية، ولا سيما في ظل تنوع المنتجات السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

الحصول على تأشيرة الدخول السياحية

كما أشارت إلى التسهيلات والتيسيرات التي تقدمها مصر للحصول على التأشيرة السياحية لدخول البلاد لعدد من الجنسيات المختلفة والتي يمكن الحصول عليها بالمنافذ المصرية أو إلكترونياً عبر البوابة المخصصة لذلك، لافتة إلى أنه جرى السماح لمواطني عدد من الدول الذين يحملون إقامة سارية، في دول مجلس التعاون الخليجي الحصول على تأشيرة الدخول السياحية عند الوصول بالمنافذ المصرية، بالإضافة إلى قيام الدولة المصرية، بإطلاق تأشيرة متعددة الدخول طويل الأجل سارية لمدة 5 سنوات، التي يمكن الحصول عليها من خلال البعثات الدبلوماسية المصرية حول العالم.

كما تحدثت عن منتج «العمرة بلس»، وكيفية الترويج له، من خلال التعاون بين شركات السياحية المصرية ونظرائها بالمملكة العربية السعودية، والدول الأخرى، لتقديم برامج سياحية مشتركة للمعتمرين لزيارة مصر بصفة عامة، والمواقع الأثرية الإسلامية بها بصفة خاصة، تزامناً مع تواجدهم بالمملكة، لأداء مناسك العمرة سواء قبل أو بعد الانتهاء منها.

وعلى هامش المعرض، عقدت نائب الوزير لشئون السياحة عدة لقاءات إعلامية مع عدد من وسائل الإعلام ووكالات الأنباء والقنوات التليفزيونية.