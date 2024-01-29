بعائد يصل إلى 16.5%.. أعلى 7 شهادات خماسية في البنوك المصرية عام 2024

تقدم البنوك شهادات ادخارية بمدد مختلفة من بينهم الخماسية، أي مدة الـ5 سنوات بعائد يصل إلى 16.5%، ونرصد في السطور التالية أعلى 7 شهادات في البنوك المصرية في هذه الفئة بدورية صرف شهرية، بحسب جدول أسعار العائد في المواقع الرسمية لعام 2024.

شهادة البنك أبوظبي التجاري

يتيح البنك أبوظبي التجاري، الشهادة الخماسية ويطلق عليها شهادة التقدير بعائد 16.5%، والحد الأدنى لشراء الشهادة 50 ألف جنيه، ودورية الصرف شهريًا، وهي لكبار السن من سن 60 عامًا فأكثر لضمان دخل شهري ثابت.

شهادة البنك الأهلي الكويتي

يوفر البنك الأهلي الكويتي أيضًا شهادة ذات عائد مرتفع يصل إلى 16%، مدة الـ5 سنوات، والحد الأدنى للشراء مليون جنيه، ويمكن الاقتراض حتى 95% من قيمة الشهادة.

كما يقدم نفس البنك شهادة أخرى خماسية بعائد 15.25%، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

شهادة بنك الإمارات دبي الوطني

ويتيح بنك الإمارات دبي الوطني، شهادة بعائد 13.5% والحد الأدنى للشراء 100 ألف جنيه.

شهادة البنك الأهلي

ومن الشهادات الخماسية المرتفعة في البنك الأهلي المصري بعائد 12.25%، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

شهادة بنك مصر

كما يوفر بنك مصر شهادة خماسية بعائد 12.25%، والحد الأدنى للشراء 1200 جنيه.

شهادة بنك الاستثمار العربي

ونفس العائد 12.25% في بنك الاستثمار العربي، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه.