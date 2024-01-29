رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

هيثم الحاج علي: وجود معبد مصري قديم وحمام فرعوني في سيناء ينسف الروايات الكاذبة لإسرائيل

كتب:

محمد عزالدين
11:40 م | الإثنين 29 يناير 2024
الدكتور هيثم الحاج

الدكتور هيثم الحاج

قال الدكتور هيثم الحاج علي، أستاذ النقد الأدبي والرئيس السابق للهيئة المصرية العامة للكتاب، إنّه يجب التركيز على السرديات المصرية من أجل التصدي للسرديات الإسرائيلية، موضحًا: «إسرائيل تزعم بأن سيناء جزء من الأرض الموعودة، لكننا نجد أن سيناء كان بداخلها معبد حتحور الذي تم تدشينه من أجل عمال التعدين المصريين في مناجم النحاس بوسط سيناء».

وأضاف «الحاج»، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج «الشاهد»، على قناة «إكسترا نيوز»: «عندما يُقال إن ثمة مرتكز مصري قديم ستتضح الحقيقة جلية، وهي أن بقايا هذا المعبد موجودة حتى الآن».

وتابع أستاذ النقد الأدبي: «لدينا تفاصيل كثيرة نهملها لصالح سرديات وحكايات الآخر، رغم أن هذه التفاصيل يمكنها صناعة حكايات لنا، وأنا بدأت بالحديث عن سيناء بسبب أهميتها لأن بها الكثير من التفاصيل المميزة، فمثلا، فإن بها حمام فرعون الذي كان أحد الأماكن التي يستغلها المصريون القدماء في الاستشفاء من أمراض كثيرة، ويمكننا أن نستغل هذه الأماكن في تطوير السياحة العلاجية».

اقرأ المزيد:

هيثم الحاج علي لـ«الشاهد»: بعض الروائيين يكتبون لنيل الجوائز

هيثم الحاج لـ«الشاهد»: اقترحت فكرة لتنظيم المهرجانات الشعبية حتى تتماشى مع قيمنا

هيثم الحاج علي لـ«الشاهد»: مصر صبغت الحضارات المختلفة برؤيتها وأعادت إنتاجها

هيثم الحاج علي لـ«الشاهد»: مسلسل «أرابيسك» يعبر عن الهوية المصرية بانتماءاتها المختلفة

وسيم السيسي لـ«الشاهد»: إسرائيل حاولت إشعال الفتن الطائفية في مصر

وسيم السيسي لـ«الشاهد»: ما يحدث بغزة أول مسمار في نعش إسرائيل
بقلم محمد عزالدين