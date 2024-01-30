آخر موعد للتسجيل في فريق التطوع لمراكز اتحاد شباب مصر.. رابط متاح

أعلن الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، برئاسة الدكتور ماجد العزازي، غلق باب التسجيل للتطوع بفريق مراكز شباب مصر، غدا الأربعاء31 يناير، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

دعم الشباب المصري في مختلف المجالات

وأعلنت الوزارة الشباب في بيان لها عبر الموقع الرسمي أن فريق التطوع باتحاد مراكز شباب مصر يستهدف المساهمة في الأنشطة والبرامج التي ينظمها الاتحاد طوال العام، ودعم الشباب المصري في مختلف المجالات.

وأكد وزير الشباب أن التطوع في فريق مراكز شباب مصر يفتح الباب أمام الشباب المصري من جميع محافظات الجمهورية، من أجل المشاركة في الأنشطة والبرامج التي ينظمها الاتحاد، والتي تشمل الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية، مشيراً إلى أن التطوع في فريق مراكز شباب مصر فرصة مميزة للشباب المصري للتعرف على مختلف المجالات، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، واكتساب خبرات جديدة في العمل الجماعي.

التطوع في فريق مراكز شباب مصر

وأكدت الوزارة أن الشباب الراغبين للتقديم في التطوع في فريق مراكز شباب مصر، يستطيعون الانضمام للفريق من خلال استيفاء البيانات في التسجيل باستمارة العضوية على الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3iAKe1dGdXzoSlgG6iatRjMzWbpjjfnzY16jlGilHEtCjYQ/viewform?pli=1&fbclid=IwAR0ptQFdTuuhs4ajkG5tpVahLNdEiwSSzJc30DVefWZLnBmeVlfRYnTuVxo