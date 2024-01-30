متحدث الوزراء: الحكومة تتدخل لضبط الأسعار.. وتتابع الأسواق يوميا

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ الحكومة تتابع حركة الأسعار في الأسواق، بشكل يومي، وهناك تدخلات لضبطها.

وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنّ آخر الاجتماعات كانت بالأمس مع رئيس جهاز حماية المستهلك، وتمت مناقشة منظومة العمل، ورئيس الجهاز استعرض ما جرى تنفيذه خلال الفترة الماضية، من جهود ضبط أسعار السلع في الأسواق.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنّ رئيس الجهاز أشار خلال الاجتماع إلى أنه خلال الفترة الماضية جرى تنفيذ 1918 حملة رقابية، وتسجيل 7580 محضرًا، منها فقط 3225 محضرًا تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار.

جهود الحكومة لضبط الأسعار

وذكر «الحمصاني»، أنّ الحكومة تعي جيدًا الحاجة إلى ضبط أسعار السلع في الأسواق، ولذلك وجّه رئيس الوزراء، بضرورة تفعيل دور جهاز حماية المستهلك، وزيادة فروعه في المحافظات، ومتابعة المنظومة الخاصة بالشكاوى التي ترد للجهاز، مردفًا: «أقدر أقول فيه جهود تتم من الأجهزة الرقابية المختلفة على مستوى جهاز حمية المستهلك، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ومباحث التموين».